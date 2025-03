Quotidiano.net - Senato approva legge su responsabilità limitata per i collegi sindacali

Ilall'unanimità, con 146 sì, il disegno diche punta a sostituire lache grava sui membri deidelle società per azioni, attualmente prevista dall'ordinamento, con un sistema di, basato sul compenso annuo percepito. Il provvedimento, che era già statoto dalla Camera lo scorso 29 maggio, diventa così definitivo. "Oggi per i commercialisti italiani è una giornata molto importante: viene raggiunto un traguardo storico per la professione", perché "finalmente diventadello Stato la perimetrazione delladei componenti delo sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante daillimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione", ma "questa perimetrazione farà riavvicinare alo sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale".