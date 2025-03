Sport.quotidiano.net - Seconda categoria: nel C appaiate in testa Le Torri Castelplanio e Cupramontana, nel D il Loreto tiene a distanza l’Ankon Dorica. In vetta tutto uguale, i pareggi segnano i gironi

Giornata 23 inche non cambia la situazione inaiC e D dove restano tre squadre: nel Ce Le, entrambe fermate sulo 1-1 rispettivamente da Olimpia Ostra Vetere e Terre del Lacrima e ancora; nel D invece ilconserva sei punti di vantaggio sulnonostante anche in questo caso non arrivi la vittoria: infatti ila con la Leonessa Montoro,fa altrettanto col Camerano e dunque nulla cambia nei primi due posti ma solo una sarà promossa alla fine del torneo direttamente in Prima. Sette le giornate alla conclusione della stagione regolare, ricordiamo che una soltanto sarà anche la retrocessione diretta. Giornata 23. Girone C Risultati. Aurora Jesi-Chiaravalle 2-0; Corinaldo-Rosora Angeli 1-1; Le-Terre del Lacrima 1-1; Monsano-Senigallia Calcio 2-1; Monte Porzio-Serrana 1933 3-4; Monte Roberto-Avis Arcevia 0-1; Olimpia Ostra Vetere-1-1; Trecastelli-Borgo Molino 4-1.