Se il cibo è una malattia: "Così aiutiamo i ragazzi a uscire dal buco nero"

Sono principalmente donne molto giovani, per la maggior parte tra i 13 ai 25 anni, anche se l’età in cui viene riscontrata laper la prima volta si sta pericolosamente abbassando, anche fino ai 10 anni. Si tratta dei casi con disturbo del comportamento alimentare, tematica per cui sabato prossimo ricorre anche la Giornata nazionale per sensibilizzare a queste problematiche. Casi in costante aumento anche nel nostro territorio, tanto che grazie all’associazione Consultorio diocesano La Famiglia, con sede a Fano ma punto di riferimento per l’intera provincia, alla fine dello scorso anno è nato un nuovo sportello chiamato "Aff-amarsi". A parlarne è Selena Astuni, psicologa e psicoterapeuta che si occupa del progetto. Astuni è psicologa e psicoterapeuta e collabora con il Consultorio "La Famiglia" per il progetto Aff-amarsi.