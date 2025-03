Secoloditalia.it - Scutellà decaduta, show dei grillini al Senato: cercano di occupare i banchi del governo al grido di furto (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Bagarre in, per il caso, la deputata del M5S dichiaratadopo il riconteggio dei voti da parte della Giunta per le Elezioni. I pentastellati gridando al ‘’ hanno cercato didelin segno di protesta. La miccia è scattata quando la vicepresidente del gruppo 5Stelle, Alessandra Maiorino, ha chiesto di prendere la parola. Momenti di tensione. I pentastellati hanno tentato di assalire idel, fronteggiati dal questore Nastri e dai commessi, finché la presidente di turno, Licia Ronzulli, è stata costretta a sospendere la seduta.Caso, gazzarra 5Stelle alIn mattinata alla Camera era stata approvata la relazione della Giunta delle elezioni (183 voti a favore e 127 contrari) sul collegio uninominale di Catanzaro che porta alla decadenza della grillina Elisa(uscita dall’Aula in lacrime) e all’ingresso a Montecitorio di Andrea Gentile di Forza Italia.