Ilrestodelcarlino.it - Scuola del Libro, un secolo e non lo dimostra. Una valanga di iniziative per l’anniversario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha cento anni, ma è ancora apprezzatissima dai teenager: è ladel, oggi liceo artistico tra i più celebri d’Italia, nel 1925, quando cominciava le attività, un istituto unico che attirò la curiosità di tantissimi giovani per l’offerta formativa di grande tendenza, diremmo oggi. Non potevano mancare delle celebrazioni degne di un anniversario così importante, e infatti da sabato 15 marzo, per tutto l’anno, sarà un susseguirsi di eventi. In particolare, la primavera porterà tantissime. "Per festeggiare questodi eccellenza – spiega la dirigente Lucia Nonni – abbiamo ideato un vasto programma che va sotto il titolo di ‘Assonanze e Dissolvenze’. Assonanze come l’armonia, continuità con la tradizione, il legame con i procedimenti e i saperi antichi; dissolvenze come le discontinuità, le innovazioni, le contaminazioni che vedono laadattarsi ai cambiamenti del mondo e della comunicazione visiva.