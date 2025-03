Spazionapoli.it - Scudetto e non solo: Lukaku mette nel mirino un traguardo super

Romelusi candida a essere l’uomo in più per questo finale di stagione per la SSC Napoli, che può concretamente lottare per il titolo di Campione d’Italia al pari di Inter e Atalanta.Mancano dieci giornate alla fine del campionato di Serie A, dieci tappe che diranno tutta la verità sulla corsa al Tricolore. Il Napoli, numeri alla mano, non può tirarsi indietro: la classifica lo piazza nel cuore della volata, spalla a spalla con Inter e Atalanta. Domenica sarà una giornata da segnare sul calendario: mentre gli azzurri scenderanno in campo all’ora di pranzo contro il Venezia, alle 20:45 il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà lo scontro diretto tra nerazzurri e orobici. Un intreccio da capogiro, che potrebbe ridisegnare la lottae accendere ancora di più i sogni dei tifosi partenopei.