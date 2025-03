Thesocialpost.it - Scosse di terremoto ravvicinate in Italia: la terra ha tremato più volte

Leggi su Thesocialpost.it

Trema ancora lain. Un nuovo sciame sismico è infatti in corso nell’area dei Campi Flegrei. Sulla pagina Facebook del Comune di Pozzuoli si legge che l’Osservatorio Vesuviano (sede napoletana dell’Ingv) ha comunicato che a partire dalle ore 06.25 è iniziata una serie di: cinque terremoti con magnitudo massima 1.7.Leggi anche: “Ora è in un convento, andiamo a prenderla”. Emanuela Orlandi e la clamorosa rivelazioneIl Comune di Pozzuoli ha spiegato: «In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.L'articolodiin: lahapiùproviene da The Social Post.