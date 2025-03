Thesocialpost.it - Scossa di terremoto a Catanzaro: evacuano alcune scuole in provincia e in città

Leggi su Thesocialpost.it

Un lievedi magnitudo 2.4 si è verificato a un chilometro a est di Miglierina, indi. L’evento rientra nella normale attività sismica della zona, simile allaregistrata la sera precedente a Marcellinara. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto origine a una profondità di un chilometro.La Calabria è un’area caratterizzata da frequenti movimenti tellurici, e anche in questo casopersone hanno percepito distintamente il, soprattutto nei centri vicini, compreso il capoluogo di regione.Per motivi precauzionali,di Miglierina e, tra cui il liceo Galluppi, hanno temporaneamente evacuato gli studenti, per consentire verifiche sugli edifici. Dopo pochi minuti, gli alunni sono potuti rientrare regolarmente in classe, non essendo stati riscontrati danni strutturali.