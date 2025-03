Ilrestodelcarlino.it - Scoprire Santa Croce: l’evento. Disegni, f otografie e racconti

Tra mura e strade: seconda tappa di esplorazioni econ Roberto Abbiati. Oggi, domani e venerdì 14 marzo, dalle 12 alle 20, il quartiere dia Reggio Emilia ospita un’iniziativa culturale aperta al pubblico, che propone di riil territorio attraverso il disegno, la fotografia e il racconto., a partecipazione gratuita, si inserisce nel progetto ’Supercultura. Una comunità culturale collaborativa’. L’artista Roberto Abbiati tornerà sul quartiere per continuare il lavoro di raccolta di storie, scatti fotografici e schizzi ispirati dai dialoghi con gli abitanti. Le opere grafiche nate dal progetto saranno esposte a giugno prossimo ai Chiostri di San Pietro, come parte delconclusivo del percorso di Supercultura. Successivamente, queste opere viaggeranno nei luoghi del quartiere, trasformandosi in un patrimonio condiviso e diffuso tra la comunità.