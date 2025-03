Velvetgossip.it - Scopri le squadre del Serale di Amici 2025: chi saranno i protagonisti?

La ventiquattresima edizione di “di Maria De Filippi” è finalmente giunta alla sua fase più attesa: la formazione delledel. Questo momento rappresenta un’importante opportunità per i giovani talenti, che si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore assoluto. Sabato 22 marzo, i telespettatori di Canale 5 potranno assistere a una nuova entusiasmante fase del programma, che promette di regalare emozioni forti. Grazie al daytime trasmesso l’11 marzo, sono stati svelati i team con cui gli allievi si confronteranno nel corso delle settimane.Quest’anno, il talent show ha visto cambiamenti significativi nel corpo docente, tra cui l’arrivo di Deborah Lettieri, che subentra a Raimondo Todaro come insegnante di danza. Lettieri, apprezzata per il suo stile innovativo, porta una ventata di freschezza, affiancata dalla veterana Anna Pettinelli, storica insegnante di canto.