Velvetgossip.it - Scoperta choc: Emanuela Folliero rivela il tradimento del suo ex con una donna di nome Alejandro

Leggi su Velvetgossip.it

Nel mondo dello spettacolo,si è sempre distinta per la sua capacità di affascinare il pubblico. Con un talento innato e una presenza carismatica, ha saputo conquistare il cuore di molti italiani. Tuttavia, dietro il suo sorriso e la sua professionalità, si nascondono anche momenti di vulnerabilità. Recentemente, durante un episodio del programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo,ha condiviso un aneddoto personale che ha catturato l’attenzione di tutti,ndo come anche le persone più forti possano affrontare tradimenti inaspettati.Lazione delAll’età di 60 anni,ha parlato apertamente delle sue esperienze amorose, ammettendo candidamente di aver subito diverse volte le “corna”. Ha sottolineato: “Sono cose che accadono, chi dice di non essere mai stato tradito è perché, forse, non se n’è mai accorto”.