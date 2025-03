Lapresse.it - Scontro Mare del Nord, russo il capitano della nave cargo

Ilche si è scontrata con una petroliera statunitense neldel, arrestato dalla polizia britannica, è un cittadino. L’uomo, 59 anni, resta in custodia. La sua identità non è stata resa noto dalle autorità. Ilè stato arrestato martedì dalla polizia nel-est dell’Inghilterra con l’accusa di omicidio colposo per grave negligenza in seguito alla collisione. Non è stato ancora incriminato. La compagnia di navigazione Ernst Russ, proprietariaSolong, battente bandiera portoghese, ha dichiarato che i 14 membri dell’equipaggio erano cittadini russi e filippini.LoLasi è scontrata lunedì con una petroliera che trasportava carburante per jet destinato all’esercito statunitense neldel, al largocosta orientale dell’Inghilterra, incendiando entrambe le imbarcazioni.