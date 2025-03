Bergamonews.it - Scomparse tre cavalle a Endine: “Erano la gioia dei bambini, un ricordo di mio padre e della sua passione”

Gaiano. “ladeidel paese. Sappiamo che probabilmente non li rivedremo più, ma vorremmo almeno identificare i responsabili di questo gesto vigliacco”. Fatica a trattenere le lacrime Enrica Dall’Angelo mentre racconta la scomparsa delle tredi razza avelignese di proprietàsua famiglia.Ci troviamo adGaiano, in Val Cavallina. I tre animali sono spariti nel nulla nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo:al pascolo in un prato in località Valmaggiore, al mattino di loro nessuna traccia. “Alcuni residenti avrebbero notato un camion per il trasporto di animali vivi aggirarsi nella zona in orari serali – racconta la donna -. Temiamo che siano finite ad alimentare il mercato clandestino, che siano già state macellate:microchippate e non sarebbero state vendute facilmente”.