Palermotoday.it - Sciopero dei rider, i lavoratori di Glovo già fermi: "Tariffe in diminuzione e scarsa sicurezza, siamo stanchi"

Leggi su Palermotoday.it

Lodeidi Palermo, proclamato per giovedì 13 marzo, per idiè già in corso da ieri sera, in anticipo di una giornata a causa del blocco della piattaforma a livello nazionale "per problemi tecnici". Ieri, alle 23, i 1.300palermitani dell’azienda.