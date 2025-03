Oasport.it - Sci freestyle, Miro Tabanelli svetta nelle qualifiche del big air a Tignes

Stavolta non sbaglia. Dopo la prestazione opaca nello slopestyle, l’azzurro si è superato in occasione delle qualificazioni valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, specialità big air, in scena in questi giorni sulle nevi di, vincendo con due salti di alto profilo.Nello specifico l’emiliano, nella seconda heat, ha aperto la sua giornata stampando un’esecuzione da 88.00, migliorandosi in modo poderoso nella seconda run, dove ha ottenuto la bellezza di 96.75, precedendo di un punto il neozelandese Luca Harrington, secondo con 95.75, davanti al norvegese Ulrik Samnoey, terzo con 94.00.Bene anche il padrone di casa Matias Roche che, con 93.50, si è qualificato all’ultimo atto insieme agli altri nordici Birk Ruud (93.00) e Leo Landroe (92.