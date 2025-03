Oasport.it - Sci freestyle: Kingsbury e Kauf si prendono anche la Coppa del Mondo di dual moguls

Leggi su Oasport.it

Mikaele Jaelinfanno piazza pulita, vincendoladeldie conquistandola sfera di cristallo nella classifica overall. Un trionfo totale quello del canadese e della statunitense, maturato grazie a quanto avvenuto quest’oggi in quel di Livigno, località che ha ospitato l’ultimo appuntamento della rassegna itinerante, nonché test event per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.nello specifico ha battuto il diretto rivale Ikuma Horishima rendendosi artefice di una grande big final, terminata con il punteggio di 20 a 15. Al terzo posto si è invece accomodato lo svedese Flip Gravenfors che, in small final, ha regolato per 23 a 13 lo statunitense Dylan Walczyk., già con la vittoria in tasca, si è invece accontentata dal posto d’onore, cedendo il passo all’australiana Charlotte Wilson, passata per 18-13.