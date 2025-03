Oasport.it - Sci alpino, Elezi Cannaferina fa suo il gigante di Aal di Coppa Europa, Franzoni chiude 6°

Albansi è aggiudicato il primodi Aal (Norvegia) valevole per ladi scimaschile 2025. Sulla pista scandinava nella seconda manche è successo davvero di tutto. I primi della classe, infatti, hanno mancato l’appuntamento con il successo, lasciando al francese via libera.Il classe 2003 di Chamrousse ha vinto la gara tra le porte larghe con il tempo complessivo di 2:23.24 (1:10.05 nella prima manche e 1:13.19 nella seconda) con un margine di appena 9 centesimi sullo svizzero Lenz Haechler che, in teoria, era saldamente al comando della graduatoria a metà gara. Completa il podio un altro francese, Flavio Vitale, a 32 centesimi.Quarta posizione per il norvegese Eirik Hystad Solberg con un distacco di 64 centesimi dalla vetta, quinta per lo svizzero Semyel Bissig a 97 (con ben 10 posizioni recuperate nella seconda manche) mentre al sesto posto troviamo il primo degli italiani, Giovanni, a 1.