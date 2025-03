Oasport.it - Sci alpino, cancellata la prova e la discesa. Definito il nuovo programma gare a La Thuile

Il maltempo non concede una tregua e costringe gli organizzatori a cancellare anche lacronometrata odierna dellaa La, che sta ospitando la penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci. A questo punto è già certo l’annullamento di almeno una delle trepreviste sulla pista valdostana, in attesa di capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni.La volontà della FIS, emersa nel corso della riunione con i capitani di ieri pomeriggio, era quella di salvaguardare lalibera sacrificando dunque uno dei due superG (con il recupero di St. Moritz che si era aggiunto nelle scorse settimane) in. Alla fine però la giuria ha optato per la cancellazione definitiva della, anticipando di un giorno i due supergiganti.