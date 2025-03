Quotidiano.net - Schlein e il Pd spaccato. Verso l’astensione motivata (in attesa dello scontro)

Leggi su Quotidiano.net

Si lavora a "un’astensione" al Parlamento europeo. Ma non sarà che "il primo tempo della partita sulla pace, la guerra e l’Europa" destinata a "deflagrare nella prossima settimana", come rileva un autorevole europarlamentare dem citando in fila il voto di Strasburgo, la manifestazione euro-pacifista di sabato e il voto parlamentare della prossima settimana sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo chiamato ad affrontare il piano di riarmo e difesa dell’Europa e l’evoluzione del conflitto russo-ucraino. Una concatenazione che, stante anche l’evoluzione dei negoziati mediati dagli Usa di Donald Trump e l’inasprimento dei rapporti euro-atlantici e con la Russia, potrebbe precipitaresbocchi veramente inaspettati. Sul piano di ReArmEu presentato da Ursula von der Leyen, e ancor più sull’eventuale partecipazione italiana a una missione di peacekeeping, il Pd si trova in bilico tra una deflagrante divisione interna e una ancor più clamorosa retromarcia destinata a sconfessare la posizione critica assunta dalla segretaria Elly