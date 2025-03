Thesocialpost.it - Schianto in autostrada, tutto bloccato: code chilometriche e traffico in titl

Un incidente stradale ha causato un’improvvisa interruzione delsul Raccordole 6 “Bettolle – Perugia“, in direzione Bettolle, al chilometro 52,800, nei pressi di Perugia. Nell’incidente sono stati coinvolti due veicoli, la cui collisione ha reso necessarie operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza.Per garantire la sicurezza e agevolare i lavori di ripristino, Anas ha attivato un piano di emergenza. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Stradale di Todi, guidati dal comandante Walter Gramaccia, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e garantendo la sicurezza della circolazione. Gli automobilisti sono stati invitati a uscire allo svincolo di S. Faustino per evitare ulteriori disagi.Le operazioni di rimozione dei veicoli e ripristino della viabilità sono in corso, con l’obiettivo di ripristinare la normale circolazione il prima possibile.