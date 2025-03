Ilrestodelcarlino.it - Schianto in auto, 42enne gravissima

Grave incidente stradale ieri, verso le 13.45, a Scandiano in via Statale: unaè stata ricoverata in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Parma. La donna si trovava a bordo di un’(una Dacia Duster) guidata dal marito, un uomo di 47 anni di Scandiano. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che è poi finito sul marciapiede schiantandosi contro dei paletti di protezione dell’area per i pedoni. Sul posto sono poi intervenuti i soccorsi inviati dalla centrale del 118 per l’assistenza alla passeggera. Illeso il marito. Sull’, nei sedili posteriori, si trovava un’altra passeggera, una donna anziana, illesa. Sono arrivati anche i vigili del fuoco. E’ stato pure attivato l’elisoccorso. La, dopo le prime cure ricevute, è stata dunque trasferita con il velivolo, in codice rosso, al Maggiore di Parma dove è stata rapidamente sottoposta a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari.