Liberoquotidiano.it - Schianto contro la petroliera Usa nel Mare del Nord, inquietanti ombre russe: chi è stato arrestato

E' di nazionalità russa il comandante della nave cargo portoghese Solong, arreieri dopo lo sdi lunedì 10 marzo neldelcon unastatunitense, provocando un vasto incendio. Lo riferisce la Bbc, citando dichiarazioni rilasciate alla Reuters dalla società tedesca Ernest Russ, proprietaria della Solong, che non ha fornito ulteriori commenti "per rispetto verso l'inchiesta ancora in corso". L'uomo finito in manette è accusato di omicidio colposo per grave negligenza in relazione alla presunta morte di un marinaio della Solong. Questa nave, battente bandiera portoghese, e laStena Immaculate, registrata negli Stati Uniti, si sono schiantate al largo della costa dell'East Yorkshire intorno alle 10:00 di lunedì scorso. Nello ssono rimaste ferite almeno 32 persone.