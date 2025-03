Oasport.it - Scandicci-Budowlani Lodz oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

La Savino del Beneè a due set dalla sua prima final four di. Dopo il 3-0 dell’andata in terra polacca le toscane cercheranno di completare l’opera contro ilche si giocherà le ultime carte a disposizione in un quarto di finale che vede le toscane favorite ma che nasconde qualche insidia per la formazione di Gaspari.La Savino del Bene, dopo le due sconfitte di fine regular season contro Milano e Novara, ha piazzato due successi molto importanti: quello netto e convincente della gara di andata ae quello un po’ più sofferto almeno nel punteggio tra le mura amiche contro Busto Arsizio in gara1 tra le mura amiche dei quarti di finale dei playoff scudetto. Come sempre, in Europa, Gaspari avrà qualche problema in meno per la gestione delle sue giocatrici visto che non c’è l’obbligo delle italiane in campo ma le precarie condizioni di Herbots mettono qualche punto interrogativo sulla performance delle toscane che si dovranno affidare in banda a Bajema e a Ruddins e magari confermare Mingardi.