Scandalo nel Teramano: truffe, permessi falsi e immigrazione clandestina, 44 denunce

Teramo - Un’organizzazione criminale orchestrava un sistema di frodi econtratti di lavoro per otteneredi soggiorno, benefici economici e pene alternative al carcere. Un’inchiesta condotta dalla Procura di Teramo ha portato alla denuncia di 44 persone, accusate di favoreggiamento dell’, truffa ai danni dello Stato e reimpiego di proventi illeciti. L’indagine ha svelato un sistema fraudolento creato da un faccendiere, che agiva come amministratore occulto di società intestate a prestanome. Grazie alla complicità di professionisti del settore contabile e del lavoro, l’uomo avrebbe architettato un meccanismo per ottenere fondi pubblici non dovuti, rilasciaredi soggiorno irregolari e garantire pene alternative alla reclusione a detenuti attraverso documentazione fittizia.