Trevisotoday.it - Scandalo dei falsi vaccini, l'ex Prefetto di Treviso potrà chiedere la messa alla prova

Leggi su Trevisotoday.it

green pass che sarebbero stati emessi grazie ai test farlocchi eseguiti dal centro "Salute e Benessere" di Silea non costituirebbero un falso ideologico in atto pubblico ma un falso in certificato, punito in maniera decisamente più blanda. Il risultato è che ventinove “furbetti”.