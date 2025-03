Notizieaudaci.it - Scandalo a Treviso, la maestra d’asilo parrocchiale su OnlyFans: posto a rischio

Una vicenda che ha suscitato polemiche e discussioni nelle ultime ore acoinvolge unadi una scuola dell’infanzia, accusata di pubblicare contenuti per adulti su, una piattaforma di contenuti a pagamento. L’incidente ha avuto inizio dopo che alcune famiglie hanno segnalato l’attività online dell’insegnante, portando a una riflessione più ampia sul ruolo degli insegnanti e sulla coerenza tra vita privata e professionale.L’inchiesta: la scoperta dei contenuti hotLa situazione è emersa quando i genitori hanno notato che lagestiva un canale Telegram legato alla piattaforma, dove pubblicava e vendeva foto e video hot. Sebbene non siano state fatte segnalazioni ufficiali da parte delle famiglie, la scoperta ha scatenato una reazione immediata, con la dirigente scolastica che ha convocato la docente per discuterne e invitarla a cessare immediatamente l’attività online.