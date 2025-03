Secoloditalia.it - Sbandieratori di sinistra: sabato sarà piazza “arlecchino”. Per l’Europa, ma con un vessillo per ogni fazione

Altro che unità delle sinistre a sostegno delper dire no alla guerra. Ladel 15 marzo a Roma, nella cornice impegnativa didel Popolo, lanciata settimane fa da Michele Serra, operazione in grande stile di Repubblica, con il passare dei giorni si è trasformata in un’arlecchinata. A tre giorni dall’appuntamento basta dare un’occhiata alle bandiere che sventoleranno per capire che di unità non c’è traccia. Doveva essere il gran giorno di Elly Schlein, che per prima ha aderito con baldanza al richiamo europeista per dimostrare di aver in mano il timone delle opposizioni. e rischia di essere unnero. Tranne Giuseppe Conte che a testa bassa procede con il suo personale piano di disarmo contro la guerrafondaia von der Leyen e scalda i muscoli per la sua, il 5 aprile, ognuno sfilerà con il suo