Sassuolo Jazz Festival | Frida Bollani Magoni in concerto

Sabato 15 marzo, alle ore 21:00, il Teatro Carani diospita un nuovo appuntamento del, rassegna inserita nelitinerante Crossroads 2025. Protagonista della serata sarà, giovane pianista e cantante di straordinario talento, accompagnata dal vibrafonista Mark Glentworth.Una carriera in continua ascesa, nata nel 2004, porta con sé un’eredità artistica di grande rilievo essendo figlia di Stefanoe Petra. Fin da bambina ha coltivato la passione per il pianoforte, studiando la notazione musicale in Braille sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli. Negli ultimi anni si è affermata come interprete capace di dare nuova vita ai brani che esegue, spaziando dal repertorio dei genitori a quello di artisti internazionali come Lucio Dalla, Leonard Cohen e Franco Battiato.