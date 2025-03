Sport.quotidiano.net - Sassuolo Grosso replica l’impresa di Frosinone

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Stefano FoglianiDue indizi, vuole il luogo comune, non fanno una prova, ma dicono tanto, se non tutto. E magari portano anche sfortuna, ma proviamo a non farci troppo caso e diamone conto perché, scorgendo la classifica di oggi dei neroverdi, si tratta di circostanze a loro modo singolari che riguardano sia ilche il Fabiodi oggi e li ‘legano’, curiosamente, tanto alche conquistò la serie A nel 2012/13 quanto al suo attuale tecnico, che la B la vinse con il, dieci anni dopo i neroverdi di Eusebio Di Francesco. E che nel 2022/23, dopo 29 giornate, guidava la classifica con i ciociari senza se e senza ma. Aveva, il ‘suo’della 29ma giornata, 62 punti – quattro in meno deldi oggi – ma rendeva agli inseguitori gli stessi distacchi che ilrende ai suoi di oggi.