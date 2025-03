Lanazione.it - Sarabanda lancia Infinite Love Story: sostenibilità ambientale e sociale attraverso capi che resistono nel tempo

Arezzo, 12 marzo 2025 – Miniconf, azienda di abbigliamento per bambini e proprietaria del marchioad Arezzo la campagna, un progetto che mette al centro la durabilità deie il rispetto per i bimbi di oggi e di domani. L’appuntamento è fissato per sabato 15 marzo alle 16 in Piazza Risorgimento ad Arezzo, all’interno del negozio monomarca, dove sarà possibile fare uno shooting fotografico dedicato e dove si potrà riflettere sull’importanza della durabilità deidei bambini insieme alla special guest Federica Braidotti (@federicabraidotti), mamma creator e ambassador. Valorizzare la second life dei prodotti e ridurre sprechi ed inquinamento, sono le finalità di un progetto che punta sulla qualità diche – proprio perché realizzati con amore e cura per materiali e particolari - si possono tramandare da bambino a bambino, senza passare di moda, senza perdere bellezza e funzionalità, con un ridotto impatto sull’ambiente.