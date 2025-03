Lapresse.it - Sapienza di Roma prima università al mondo in classifica per studi classici

Leggi su Lapresse.it

L’diè anche nel 2025 laalnellaQS World University Rankings by Subject per gli: la nuova edizione del report conferma per il quinto anno consecutivo ilto assoluto dell’ateneono nella materia Classics and Ancient History con il punteggio di 99.1. Laresta inoltre in vetta tra le italiane nelle aree Arts & Humanities e Natural Sciences, dove sirispettivamente al 40esimo e al 61esimo posto mondiale. Il rankingIl ranking analizza 55 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. L’na si èta in 46 discipline, registrando un miglioramento a livello di macroaree, con 3 di esse posizionate nella top 100 (Arts & Humanities, Natural Sciences, Engineering & Technology).