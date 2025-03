Anteprima24.it - Santa Maria Capua Vetere, un teste sulle violenze in carcere: “Io picchiato ma non denunciai”

Tempo di lettura: 2 minutiE’ stato malmenato dagli agenti penitenziari nel corso dei fatti avvenuti il 6 aprile 2020 aldi, ma non ne ha riconosciuto neanche uno, “perchè avevano i volti travisati da mascherine e caschi e perchè io di denunce non ne faccio, per stare tranquillo, e perchè allora avevo paura di essere trasferito”. Così il testimone Vincenzo Chiarolanza nel maxi-processo in corso all’aula bunker deldi, che vede coinvolti 105 imputati, soprattutto poliziotti penitenziari, ma anche funzionari del Dap e medici dell’Asl in servizio all’istituto il 6 aprile 2020, quando in pieno lockdown avvenne quella che il giudice per le indagini preliminari definì “orribile mattanza”, con quasi 300 detenuti del reparto Nilo malmenati da un numero più o meno simile di agenti, molti dei quali provenienti da altre carceri campane come Secondigliano e Avellino.