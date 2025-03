Lanazione.it - Sansepolcro, oggi i quarti. Merciari pronto al rientro

Leggi su Lanazione.it

Dal campionato alla Coppa Italia per un verdetto chesarà certo. Si gioca infatti al Buitoni, ore 15, il ritorno deidi finale della fase nazionale della competizione per squadre di Eccellenza e una frae Sestese stasera approderà in semifinale, dove se la vedrà con la vincente fra i lombardi del Rovato Vertovese (che hanno vinto 1-0 in casa l’andata) e i friulani del Codroipo. Qui, invece, si riparte dallo 0-0 senza emozioni del "Piero Torrini". I bianconeri, reduci dall’altro pari a occhiali di Castiglione del Lago che ha favorito l’Angelana (ora a -2 dalla vetta), cercano quella vittoria che significherebbe un importante passo in avanti verso la D dalla strada a questo punto più veloce, a patto tuttavia di cambiare passo rispetto a domenica scorsa; mister Armillei dispone del gruppo quasi al completo: unico assente certo è ancora Tersini, anche se Carbonaro ha qualche piccolo problema fisico, ma in compensosembra in grado di rimettere piede sul terreno di gioco, almeno in misura parziale.