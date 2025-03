Ilfoglio.it - Sanremo mette a gara il Festival. E dopo? Uscirà dall’Oms e dalla Nato?

Qui sta venendo giù tutto. Si salvi chi può. L’occidente, così come lo conoscevamo, non esiste più: non solo per la prima volta nella storia gli Stati Uniti non sono più nostri alleati bensì nemici (auguri a tutti), ma persinoè contro la Rai. Il comune infatti ha dato seguito alla sentenza del Tar che impedisce l’affidamento diretto deldella canzone italiana alla Rai, e senza nemmeno aspettare che il Consiglio di stato si pronunciasse sul ricorso fattotv pubblica ha messo ala celebre kermesse per i prossimi tre anni, con eventuale proroga di altri due. Dal nuovo partner televisivo, che sia nuovamente la Rai o un altro, il comune dipretende 6,5 milioni di euro (1,5 in più rispetto a quanti già ne prendono), e l’un per cento sullo sfruttamento del marchio.