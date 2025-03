Ilfattoquotidiano.it - ‘Sanremo a Torino’? Il sindaco: “Siamo disponibili, abbiamo il meraviglioso teatro Regio”. Ecco come mai si parla di ‘Festival di Sanregio’ e come stanno le cose

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Torino resta alla finestra. Il braccio di ferro tra la Rai e il Comune di Sanremo per l’organizzazione dell’edizione 2026 del Festival è in corso, in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso dell’azienda pubblica, prevista per il 22 maggio, contro la sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione della kermesse. La giunta di Sanremo nei giorni scorsi ha approvato la delibera con la procedura per individuare il partner che organizzerà e trasmetterà in chiaro le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni.Una mossa che ha agitato e non poco i vertici di Viale Mazzini. Non a caso, da qualche giorno filtrano indiscrezioni su un piano B qualora tutto dovesse naufragare. L’idea di spostare il Festival altrove, con nuovo titolo, forse a Torino dove con successo il servizio pubblico ha organizzato l’Eurovision Song Contest nel 2022.