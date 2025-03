Lapresse.it - Sanità, nasce il Forum Nazionale Salute Digitale

Al via il(Fo.N.Sa.D.), un’iniziativa che punta a promuovere e facilitare l’adozione delle tecnologie digitali all’interno del Sistema Sanitario. Ilgrazie alla collaborazione con istituzioni di rilievo come il Ministero della, Agenas e il Dipartimento per la Trasformazione, e si propone come uno spazio di confronto strategico per decisori pubblici, aziende e professionisti dellae della digitalizzazione. “L’obiettivo principale delè favorire lo sviluppo di soluzioni digitali innovative e sicure, in linea con la legislazioneed europea, contribuendo a unapiù efficiente, accessibile e tecnologicamente avanzata. La digitalizzazione inrappresenta un motore fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario, con un impatto significativo su ambiti come telemedicina avanzata, supporto alla decisione clinica, cure da remoto personalizzate, cybersecurity e gestione dei dati sanitari.