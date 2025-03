Panorama.it - San Siro, perché questa sarà la volta buona per Milan e Inter

La presentazione della proposta d’acquisto con allegato il documento di valutazione della fattibilità del progetto segna, per, un passo senza ritorno. La strada verso il nuovo Sanè tracciata e difficilmente si potrà tornare indietro, sia per i due club che per il Comune dio. E’ vero che tutto il dossier ha fatto un giro immenso, lungo cinque anni e mezzo, per poi tornare al punto di partenza del piano presentato nel 2019, poi seppellito dal gioco di veti incrociati, lacci burocratici e iter amministrativi da svolgere, ma rispetto ad allora sono cambiate non poche cose ao e Roma tanto da poter affermare chela.Non metterà d’accordo tutti, però è prevedibile che il tempo che divide il deposito della proposta d’acquisto al momento in cui si potranno avviare i lavori (inizio 2027)sufficiente per assorbire quello che resta da fare.