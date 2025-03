Internews24.com - San Siro Inter, spuntano i tempi di costruzione dell’impianto! Quando verrà inaugurato

di RedazioneSandi: c’è una data cerchiata in rossoCome riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo la deposizione della proposta di acquisto avvenuta nella giornata di ieri, è ufficialmente partito in casa Milan el’iter per ladel nuovo San.A tal proposito, scrive La Rosea, l’affare complessivo, tra la realizzazione del nuovo impianto e la rifunzionalizzazione di San, è stimato in oltre un miliardo. I: i lavori potrebbero iniziare nel 2027, dopo l’edizione dell’Olimpiade invernale 2026, con conclusione nel 2030; avendo presentato ora il documento l’idea dei club è si faccia in tempo a concludere l’iter prima che scattino i 70 anni del secondo anello di Sane subentrino vincoli più stringenti.