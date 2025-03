.com - San Siro, Comune studia piano di fattibilità. Per il Milan idea academy a San Donato

(Adnkronos) – Il grande passo è stato fatto. Adesso, palla aldio e al sindaco Giuseppe Sala per il futuro di Sane Inter hanno presentato il Docfap, il documento diprogettuale per la realizzazione del nuovo stadio. Quasi 300 pagine per formalizzare la proposta di acquisizione del Meazza e delle aree limitrofe per la realizzazione dell’impianto. I club hanno ufficializzato così di voler completare la procedura di acquisizione e il dossier sarà ora analizzato da Palazzo Marino. Trenta giorni per visionare il documento e avere una risposta, prima di avviare l’iter che porterà a completare l’acquisizione entro luglio. Dell’attuale Sanresterà solo l’area sud-est (con una parte della curva Sud, una parte della tribuna arancio e la torre). Il nuovo stadio sorgerà invece nella zona parcheggi.