San Giovanni. Tre incontri rivolti a chi ama la musica

Arezzo, 12 marzo 2025 – Prenderà il via sabato 15 marzo il ciclo conferenze ad ingresso gratuito organizzati dall'associazione Archeosofica sezione Valdarno con il patrocinio del comune di SanValdarno. Tre appuntamenti per chi ama lae vuole comprenderne il suo vero potere: dalle frequenze che influenzano le emozioni al legame tra suono e spiritualità, fino alla magia della voce umana. Che il suono e laabbiano un’influenza su di noi è facilmente sperimentabile e gli studi scientifici dicono che già nel grembo materno siamo sensibili a stimolazioni sonore eli, e questa azione formativa, importante per lo sviluppo cognitivo, emotivo, relazionale dell’individuo, continua e si intensifica con la crescita. “La nostra città – ha dichiarato l’assessore alla cultura Fabio Franchi – ha una spiccata vocazione per lae l’approfondimentole, e in particolare una lunga tradizione di valorizzazione e promozione della culturale, in particolare dellaclassica.