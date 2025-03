Lanazione.it - San Casciano, tamponamento tra due auto. Ferita una minorenne

San(Firenze), 12 marzo 2025 –tra duenel pomeriggio di oggi, 12 marzo. E’ successo a San, nella zona di piazza Matteotti. I due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stata una ragazzinache viaggiava su uno di essi. In base a quanto appreso, la ragazza lamentava dolori alla testa. E’ stata quindi trasportata in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destavano grosse preoccupazioni.