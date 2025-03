Ilgiorno.it - Samardo Samuels, il cestista è il terrore dei vicini a Milano. La chat dei condomini: “Prima o poi succederà il disastro”

– “Scusate, io sono in ospedale da una parente. I. mi ha appena detto cheha appena aggredito di nuovo mia sorella”. “No dai. Come sta?”. “Mi ha chiamato piangendo, dicendomi che era con mia madre e I. dai carabinieri”. “Non ho parole”. “Oddio”. “Io sto tornando in zona, se posso essere utile”. Cronache dalo di via Valtellina tenuto in scacco dal cestita ex Olimpia, arrestato sabato sera dai militari del Radiomobile per atti persecutori e violazione dei divieti di avvicinamento e rimesso in libertà dal giudice della direttissima dopo la convalida del provvedimento. Messaggi sullaWhatsapp che raccontano in tempo reale cosa accadeva nel cortile interno, monopolizzato dal trentaseienne giamaicano e dal suo cane corso perennemente senza guinzaglio né museruola.