Salvò la vita a un uomo colpito da infarto Benemerenza del Comune a Daniele Ercoli

Cinova, 12 marzo 2025 -ladi un cittadinoda arresto cardiaco, nonostante le difficoltà personali legate alla propria salute. Per “l’eccezionale coraggio e altruismo dimostrati durante l’intervento”, il sindaco di Cinova Fabrizio Ciarapica ha conferito al tenente, cinovese di 36 anni e ufficiale volontario del Corpo militare della Croce Rossa Italiana, un attestato di. “Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma un doveroso tributo a un cittadino che, con grande coraggio e spirito di sacrificio, ha messo la propriaal servizio del bene– ha detto il primo cittadino durante l’incontro -. La sua esperienza maturata in anni di missioni nazionali di emergenza, unita al profondo senso civico che lo contraddistingue, lo rende un modello esemplare per tutta la comunità e ci ricorda quanto sia importante la solidarietà e il coraggio nelle situazioni di emergenza.