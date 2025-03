Quotidiano.net - Salvini: “No al riarmo, assurdo indebitarsi. L’Europa non segua i toni bellicisti”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 marzo 2025 – Giorgia Meloni appoggia il piano von der Leyen per il. Come si concilia con la sua posizione contraria? “In realtà al governo la pensiamo nella stessa maniera – avvisa il leader della Lega, Matteo–. Come ha detto Giorgetti, prima di giudicare occorre capire qual è la proposta in campo, che ancora non è chiara. Non possiamo essere favorevoli o contrari a qualcosa che ancora non conosciamo. Investire di più sulla sicurezza nazionale per la Lega è positivo, ovviamente non a discapito di sanità e spese per le famiglie. Occorrono prudenza e responsabilità, quando si parla di indebitare i nostri figli e soprattutto quando si tratta di armi e di guerra”. MATTEOMINISTRO Perché l’impostazione di quel piano non va bene? “Da quanto leggiamo, perché un “piano” concreto ancora non c’è, non comprendiamo perché dovremmo fare debito pubblico per comprare altre armi.