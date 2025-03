Quotidiano.net - Salvini: Debito pubblico solo per aziende italiane, critica al Pnrr Green

"Se devo fareitaliano, lo faccioe soltanto se posso far lavorare, non aumento il nostroper andare a comperare in Germania e Francia". Lo ha detto oggi in Fiera a Verona, durante un'intervista sul palco nell'ambito del Salone LetExpo Alis 2025, il Ministro delle infrastrutture Matteo. "Quando sono arrivato al Ministero due anni ha - ha proseguito- ho ereditato unche aveva escluso dai finanziamenti le autostrade e gli aeroporti perché inquinano e che prevedeva l'acquisto di 3.000 autobus elettrici. Peccato che in Italia potevamo costruirne appena mille, mentre gli altri duemila li avrebbero costruiti i cinesi, che per produrre le batterie elettriche bruciano tonnellate di carbone come mai in precedenza nella storia.