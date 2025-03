Agi.it - Salvato un cane che vagava confuso in una galleria a Benevento

AGI - Girava impaurito, attraversando da carreggiata a carreggiata, il guinzaglio ancora stretto al collo. Unmeticcio a pelo rossastro è statoin strada dai poliziotti a. Il coraggio di due agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sannita ha consentito di soccorrere l'animale che nelle prime ore della mattinadisorientato in unadel capoluogo cittadino particolarmente trafficata a quell'ora. Dopo una segnalazione della Sala Operativa della Questura, i poliziotti hanno fatto rallentare il flusso di auto che in quel tratto di strada poteva rivelarsi pericoloso sia per l'incolumità delche per quella degli automobilisti a causa della scarsa visibilità. A metà della, dove sono entrati a piedi, gli agenti della Volante hanno visto ildi media taglia che, evidentemente disorientato,, creando una situazione di estremo pericolo proprio per le manovre repentine effettuate per evitarlo dagli automobilisti in transito in quel momento.