Veronasera.it - Salute & benessere: tre incontri da non perdere a Nogara

Leggi su Veronasera.it

Nella suggestiva cornicestorica di Palazzo Maggi a, torna per il terzo annoconsecutivo l'evento "", promosso daPercorsi Psicologici. Questo ciclo divedrà lapartecipazione di esperti in diversi ambiti, pronti a condividerecompetenze e pratiche per il