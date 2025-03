Oasport.it - Salto con gli sci, lo “scandalo Norvegia” si allarga? Si muove la Fis, dubbi sulla combinata nordica

Sil’inchiestafrode sportiva perpetrata dalla squadra norvegese maschile dicon gli sci. Nella giornata di lunedì, la Federazione Internazionale ha inviato una lettera formale alla Federazione norvegese, richiedendo di poter ispezionare tutte le tute utilizzate durante i Mondiali di Trondheim. Non solo quelle delcon gli sci, ma anche quelle della.La Federazione norvegese ha garantito piena cooperazione. Non potrebbe essere altrimenti, considerate le ammissioni di colpa di svariati tecnici e il fatto che tutti gli eventi di Coppa del Mondo dei prossimi giorni siano programmati proprio in, fra Oslo e Vikersund. Al riguardo, c’è chi ha storto il naso per la presenza fra i convocati di Marius Lindvik e Johann Andre Forfang. Però, credibilmente o meno, i due atleti si sono professati ignari dell’accaduto e al momento non vi sono prove che possano smentire questa posizione.