Salto con gli sci, è il momento di saltare nel tempio di Oslo Holmenkollen

Archiviati i Mondiali di Trondheim, la Norvegia resta comunque il palcoscenico sul quale recita la Coppa del Mondo dicon gli sci. Le prossime due tappe si disputeranno difatti nel Paese Scandinavo, peraltro in contesti particolarmente prestigiosi, a cominciare da.L’skifestival è nato nel 1892 ed è stato successivamene cooptato dal massimo circuito. Curioso notare come, agli albori, ilcon gli sci fosse parte integrante della competizione di combinata nordica. Gli specialisti hanno pertanto dovuto attendere fino al 1933 prima di avere una gara a essi dedicata!Per molti anni, asi è disputata una sola prova individuale. In tempi più recenti, il programma ha raddoppiato gli appuntamenti. Non sarà così in questo 2025, complice anche la collocazione infrasettimanale.