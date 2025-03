Oasport.it - Salto con gli sci, a Oslo la Coppa del Mondo femminile vive una gara classica

I Mondiali di Trondheim hanno abbandonato la cronaca per diventare storia, ma ilcon gli sci non lascia la Norvegia. Anzi, raddoppia! Ladelsi appresta are un’intensa settimana divisa trae Vikersund, cominciando dall’appuntamento infrasettimanale nella capitale.L’Holmenkollenbakken è un impianto estremamente significativo per le ragazze volanti. Su di esso, nell’ormai lontano 2012, si disputò la primadi sempre su trampolino grande valevole per la Sfera di cristallo. Oggi la dinamica appare banale, ma all’epoca fu un grande passo in avanti nell’ottica dello sviluppo della disciplina.Non va inoltre dimenticato come, nel 2010, la struttura sia stata ufficialmente inaugurata proprio da una donna. Parliamo di Anette Sagen, pioniera della disciplina in Norvegia e non solo.